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Главная » Мир » "Запад-2017": Россия отработала нанесение ракетно-ядерного удара
Военные учения "Запад-2017"

"Запад-2017": Россия отработала нанесение ракетно-ядерного удара

"Запад-2017": Россия отработала нанесение ракетно-ядерного удара
Фото: structure.mil.ru

Для этого были привлечены шесть самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3

21.09.17 286
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Российская Федерация на последнем этапе командно-штабных учений "Запад-2017" отработала условное нанесение массированного ракетно-ядерного удара с привлечением сил и средств всех трех компонентов ядерной триады. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

Во время последнего дня учений 20 сентября для отработки ракетно-ядерного удара привлекались шесть самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3, которые выполняли полеты в воздушном пространстве Баренцева, Балтийского и Норвежского морей.

"Ракетные войска стратегического назначения были представлены боевым расчетом из состава 14-й ракетной дивизии, который осуществил учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" с космодрома Плесецк (Архангельская область) по целям на полигоне "Кура" (полуостров Камчатка). Ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" Северного флота РФ осуществлен электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования ", – рассказывает Турчинов.

Кроме того, по информации секретаря СНБО, были выполнены ракетные стрельбы по морским целям: в акватории моря Лаптевых – боевыми расчетами береговых ракетных комплексов "Рубеж", и в акватории Баренцева моря – корабельным группировкам Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий".

"Отработка массированного ракетно-авиационного удара ВС РФ в очередной раз подтверждает агрессивность и наступательный характер внешней политики и политики по безопасности России, ее готовность к эскалации напряженности с Западом вплоть до ведения полномасштабной войны, и демонстрирует стремление России к доминированию в Европе", – считает Турчинов.

Секретарь СНБО добавил, что активные меры со стороны сил НАТО и ВС США по мониторингу российской военной активности свидетельствуют "о полном понимании западными военными масштабов российской военной угрозы".

Он отметил, что с 21 сентября Украина вместе со странами-партнерами будет внимательно отслеживать вывод российских войск с территории Беларуси и возвращение их в пункты постоянной дислокации после завершения учебно-боевых задач в рамках "Запад-2017".

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