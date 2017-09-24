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Главная » Мир » Партия Меркель побеждает на выборах в Бундестаг, – экзит-пол

Партия Меркель побеждает на выборах в Бундестаг, – экзит-пол

Партия Меркель побеждает на выборах в Бундестаг, – экзит-пол
Ангела Меркель / Фото: news.phf.hu

Результат ХДС/ХСС – 32,2%

24.09.17 25
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Объединение партий ХДС/ХСС побеждает на выборах в парламент Германии. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, распространенные после закрытия избирательных участков, передает 112 Украина.

Партия Ангелы Меркель набирает 32,25%. Второе место, как и прогнозировалось, занимает Социал-демократическая партия Мартина Шульца, набирая 20% голосов. На третьем месте – партия "Альтернатива для Германии", у нее 13,5%. Всего в выборах принимали участие 42 партии. Отметим, проходной барьер на выборах – 5%.

Активность избирателей составила (по состоянию на 16:00 по местному времени, 17:00 – по Киеву) – 41%.

Данные опросов на выходе с избирательных участков также обнародовали в эфире немецкого телеканала Deutsche welle. В соответствии с ними блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, набрал 32,5%. Очевидно, именно Меркель станет канцлером в новом правительстве Германии. На втором месте – социал-демократы во главе с Мартином Шульцем, они получили 20%. Третье место заняли праворадикалы из партии Альтернатива для Германии, они получили 13,5%. Как известно, АдГ не скрывает пророссийских настроений и декларирует намерение отменить санкции, введенные против РФ.

Опрос по заказу общественного канала ZDF дает другие данные, но распределение мест тот же. По их данным, у партии Меркель 33,5%, у социал-демократов 21%, у АдГ – 13%.

В то же время, состав большинства, которое будет формировать правительство, пока остается неизвестен, его должны определить в ближайшие дни. В коалицию во главе с Меркель АдГ гарантированно не пригласят.

Напомним, в ходе предвыборной кампании в Германии зафиксировали более 3,6 тыс. нарушений.

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