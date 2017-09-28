Основателя Playboy похоронят рядом с Мэрилин Монро

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер будет похоронен рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Daily Mail.
По данным издания, Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом".
Еще одно место для захоронения над ячейкой с прахом Монро было продано неизвестному в 2009 году за 4,6 миллиона долларов.
Напомним, что американская икона и основатель Playboy Хью Хефнер ушел из жизни. Ему был 91 год.