Основателя Playboy похоронят рядом с Мэрилин Монро

Хью Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за $75 тысяч, чтобы "навсегда остаться рядом"

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер будет похоронен рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Daily Mail.

По данным издания, Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом".

Еще одно место для захоронения над ячейкой с прахом Монро было продано неизвестному в 2009 году за 4,6 миллиона долларов.

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Напомним, что американская икона и основатель Playboy Хью Хефнер ушел из жизни. Ему был 91 год.

