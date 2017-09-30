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В Германии задержали подозреваемого в отравлении детского питания

В Германии задержали подозреваемого в отравлении детского питания
Фото из открытых источников

Злоумышленник угрожал добавить яд продукты в самых популярных супермаркетах

30.09.17 88
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Немецкая полиция задержала в районе Тюбингена подозреваемого, которого разыскивали по делу об отравлении детского питания в одном из супермаркетов города Фридрихсхафена на юге Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официального представителя местных правоохранительных органов в Констанце.

В середине сентября неизвестный вымогатель отправил руководству ведущих торговых сетей ФРГ, включая Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, Rossman и DM, послание с требованием выкупа. В письме была указана сумма 10 млн евро.

28 сентября стало известно, что правоохранительные органы федеральной земли Баден-Вюртемберг ведут розыск вымогателя, который отравил детское питание в супермаркете Фридрихсхафена.

В магазине были обнаружены баночки с детским питанием, в которое был подмешан этиленгликоль. Если эта токсичная жидкость попадет в организм человека, она может привести к необратимым изменениям и даже летальному исходу.

Злоумышленник, по данным следствия, требовал крупный выкуп и угрожал добавить этиленгликоль еще к 20 наименованиям продукции, предназначенной для продажи не только в магазинах Германии, но и за пределами страны. Отравленная продукция поступила в торговую сеть 23 сентября, но, как заверила полиция, никто из покупателей еще не успел ее приобрести.

Правоохранительные органы решили обратиться за помощью к населению и распространили фоторобот подозреваемого. На вид ему около 50 лет. Он - спортивного телосложения, одет в темную куртку и светлую шапку. На снимке видно, что мужчина носит очки, но в полиции полагали, что это – часть его маскировки.

Сотрудники специальной комиссии действовали с подачи местных жителей, передавших полицейским информацию о подозрительном человеке. После допроса задержанного полиция сообщила, что у них в руках – предполагаемый преступник.

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