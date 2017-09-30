Мы их теряем. 8 вещей, запасы которых могут вскоре иссякнуть

Интернет-ресурс Listverse напоминает о том, что в недалёком будущем человечество может столкнуться с дефицитом, о котором сегодня не подозревает

В 1900-х на Земле было около 1,6 миллиарда человек. В 1950-м мы удвоили это число, а в 2000-м смогли достичь отметки в 6 миллиардов.

По мнению журнала Global Environmental Change, население планеты достигнет 9,4 миллиарда уже в нашем столетии. На фоне дефицита ресурсов уже сейчас эта новость может вызвать беспокойство. Каждый восьмой человек на планете недоедает. Более 1,3 миллиарда не имеют надёжного доступа к электричеству.

Продолжительность жизни и рождаемость растут, в то время как ресурсов становится всё меньше, из-за чего некоторые считают, что пора немного притормозить.

При попытке дать образование женщинам в менее развитых странах был замечен интересный факт. Хорошее образование, возможность работать и контрацептивы способствовали снижению количества детей в семье в среднем от 6,3 до 1,9 всего за два поколения. Это показывает, что колоссальный рост населения может быть приостановлен, но поскольку проблема всё ещё не решена, нам приходится иметь дело с последствиями. Кто-то утверждает, что нехватка ресурсов не коснётся ближайших поколений, но есть ресурсы, дефицит которых начинает беспокоить учёных уже сейчас.

Песок

Как бы абсурдно это ни звучало, проблема реальна, пишет автор статьи на интернет-ресурсе Listverse Тара Кеннон. Песок — основной компонент в производстве цемента, стекла и асфальта. А это наши дороги, небоскрёбы и даже зубная паста. Добыча песка и гравия составляет 85% от добычи всех полезных ископаемых на Земле и значительно превышает скорость их возобновления.

За последние четыре года один лишь Китай использовал больше песка, чем Соединённые Штаты в течение всего XX столетия. В Индии есть собственная песчаная мафия. А Дубай, город, окружённый песком, должен был импортировать материал из Австралии, чтобы построить Бурдж-Халифу.

Гелий

Попрощайтесь с воздушными шариками с вашей вечеринки — гелий уже на исходе. На самом деле всё гораздо трагичнее, чем отсутствие ярких воспоминаний о пятом классе. Этот невозобновляемый ресурс также используется для охлаждения сверхпроводящих магнитов на машинах МРТ, а также для обнаружения утечки при испытании контейнеров, подвергаемых воздействию высокого давления. Многие учёные используют его для достижения самых низких температур любого криогена, чтобы чётко рассмотреть квантово-механические явления. Во многих сферах его применения гелий нельзя заменить другим элементом. Если мы не найдём более рациональный способ использовать наши запасы, нам придётся добывать их на Луне.

Препараты для смертельной инъекции

Эти препараты исчезают не из-за нехватки составляющих. Люди просто не в восторге от того, что название их компании ассоциируется с убийством. В 2016 году фармацевтический гигант Pfizer присоединился к 20 другим американским и европейским фармацевтическим компаниям и запретил Америке использовать свои препараты для казни. Государствам, в которых разрешена смертная казнь, теперь приходится постараться, чтобы получить желаемое любыми возможными способами. Пополнение запасов становится практически невозможным из-за того, что импортированные смертельные инъекции из стран, которые всё ещё их производят, конфискуются федеральными агентами.

Грунт

Подсчёты учёных привели к осознанию того, что верхнего слоя почвы осталось примерно на 60 лет. Выращивание одной сельскохозяйственной культуры на закреплённом за ней участке земли высасывает из почвы все питательные вещества, делая землю непригодной для использования. По мере того, как наше население продолжает экспоненциально расти, прогнозируется, что спрос на продовольствие вырастет на 50% в течение следующих 20–50 лет. По прогнозам, в этот же промежуток времени мы будем производить на 30% меньше пищевых продуктов. Но по крайней мере у нас будет достаточно воды, не так ли? Вряд ли. Недавно опубликованное исследование показало, что повышение уровня моря с 1960 года отчасти обусловлено оросительной водой, стекающей в результате в океан.

Сперматозоиды

Комплексное исследование показало, что с 1973 по 2011 год концентрация и количество сперматозоидов снизились на 52,4% в Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии. Эти отклонения влияют не только на репродуктивное здоровье, плохое состояние спермы связано с общей заболеваемостью и смертностью. Почему это происходит? Нас окружают эндокринно разрушающие химикаты, всё больше людей плохо питаются, не говоря уже о стрессах. И не забывайте о повышении уровня пестицидов в наших продуктах. Чем активнее эти факторы продолжают расти, тем стремительнее будет понижаться качество сперматозоидов.

Рыба

Если мы продолжим вылавливать рыбу в том же темпе, океан вскоре опустеет. Улов ежегодно сокращается на 2%, при этом хуже всего то, что большие рыболовецкие промыслы массово занижают показатели ловли в отчётах. Флоты более богатых стран без проблем занимаются незаконным промыслом в водах бедных стран, поскольку выгода от кормления 7 миллиардов человек на Земле перевешивает их заботу о восстановлении популяций океана. 92% всего улова китайских флотов не регистрируется, а 40% мирового улова утаивается.

Место для хранения данных

К сожалению, для решения этой проблемы нужно немного больше, чем просто удалить пару фотографий с телефона. Данные ещё никогда не были настолько важны. Они стремительно становятся бесценным активом для компаний по всему миру. По оценкам экспертов, к 2020 году мы задействуем около 26 миллиардов устройств, и это без учёта примерно 7 миллиардов смартфонов, ПК и планшетов. Миллиарды жёстких дисков едва ли справятся с хранением, но не беспокойтесь, решение уже в разработке. В 2013 году команде учёных из Европейского института биоинформатики удалось записать на нить ДНК полную коллекцию сонетов Шекспира, PDF-документ первой статьи, описывающей структуру двойной спирали ДНК, 26-секундный клип в формате MP3, речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта", текстовый файл алгоритма сжатия и фотографию формата JPEG. Если нам удастся разработать альтернативу, не уступающую этой, то, несомненно, в будущем хранение данных не вызовет никаких проблем.

Золото

Горная промышленность быстро набирает обороты, когда дело доходит до добычи песка, но не всё даётся так просто. За последнее десятилетие золотодобытчики не могут похвастать большим количеством открытий новых залежей. Многим горнодобывающим компаниям пришлось закрыть проект из-за чрезмерного риска. Расходы на золото уменьшились с $10 миллиардов в 2012 году до $4 миллиардов в 2016. В связи с этим ожидается, что за последующие 3–4 года поставки упадут на 15–20%. Хорошая новость в том, что когда последние залежи золота иссякнут на Земле, решение придёт к нам свыше. Астероид, известный как 2011 UW158, максимально приблизился к Земле в 2015 году. Гигантский камень более 500 метров в длину предположительно содержит в себе драгоценные металлы на сумму от $300 миллиардов до $5 триллионов. Сейчас астероид находится от Земли на дистанции, в шесть раз превышающей расстояние до Луны. Однако учёных это не пугает. Американская компания Planetary Resources провела трёхмесячную экспедицию, чтобы проверить свои технологии внеземных геологических поисков. Космический корабль "Розетта" из Европейского космического агентства также приземлился на комету в 2014 году, доказав, что вскоре мы можем стать свидетелями космической золотой лихорадки.

По материалам: Listverse

Перевод Кристины Речич