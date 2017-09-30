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Главная » Мир » Умеров заявил, что не станет просить о помиловании
Умеров заявил, что не станет просить о помиловании
Ильми Умеров / Фото: Крым Реалии

Умеров заявил, что не станет просить о помиловании

Он добавил, что не сожалеет, что не убежал из Крыма

30.09.17 390
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Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, которого оккупационные власти в Крыму приговорили к двум годам колонии, заявил, что не будет просить о помиловании, несмотря на болезни. Об этом он сказал в интервью изданию The Guardian, передает 112 Украина.

"Существует мало надежды на справедливость через официальную апелляцию, и я определенно не буду делать никаких призывов к помилованию", – сказал Умеров, отметив, что не хочет умолять своих угнетателей.

Кроме этого, он добавил, что не сожалеет о том, что не убежал из Крыма, когда у него был шанс: "Даже если бы кто-то дал мне безопасный коридор, чтобы уйти сейчас, я бы не согласился", – сказал он.

Напомним, суд в оккупированном Крыму приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии и запретил заниматься общественной деятельностью в течение двух лет. Его обвинили по ст.280.1 УК РФ - публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Представительство ЕС в Украине потребовало немедленно освободить Умерова.

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