Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Из США высылают 15 кубинских дипломатов

Из США высылают 15 кубинских дипломатов

Из США высылают 15 кубинских дипломатов
Фото из открытых источников

Кубинскому персоналу предоставлено семь дней для того, чтобы покинуть Соединенные Штаты

03.10.17 28
100

США высылают 15 кубинских дипломатов из-за того, что правительство Кубы не смогло защитить американских дипломатов в Гаване от загадочных акустических атак. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на ВВС.

Кубинскому персоналу предоставлено семь дней для того, чтобы покинуть США.

Источник Associated Press в Белом доме сообщил, что Вашингтон направит Гаване ноту с пожеланием сократить количество представителей кубинского посольства в США на 60%.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон дал указание большей части сотрудников американского посольства на Кубе и членам их семей покинуть остров из-за таинственных акустических атак, в результате которых некоторые из них стали испытывать серьезные проблемы со здоровьем.

Посольство в Гаване лишится примерно 60% своего штата и прекратит выдавать визы в США на неопределенный срок.

В начале сентября США заявили, что 19 сотрудников правительства пострадали после возможной акустической атаки, нацеленной на посольство США на Кубе.

СМИ сообщали, что проблемы со слухом у дипломатов могли быть связаны с устройствами, испускающими неслышимые звуковые волны, которые могут вызвать глухоту. Куба отрицает эту информацию и заявляет о собственном расследовании этих утверждений.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Европе нужен "военный Шенген", - генерал СШАУкраинский экспорт в США за два месяца вырос более чем в два раза, - МЭРТУгроза внутреннего террора в США серьезней, чем ИГИЛ, – ФБР

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 2921
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 21599
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2088
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 8551
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3142
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 3934
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 4271
  8. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 2681
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 28771
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1356
  1. "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба 6053 / 7259
  2. Геращенко рассказал о конфликте между Порошенко и Аваковым 3652 / 4053
  3. Пенсии с 1 октября могут вырасти выше запланированного уровня 3146 / 3626
  4. Представьте, что в Украине начали бы взрываться боеголовки, — Леонид Кравчук 3005 / 3576
  5. Украина должна вкладчикам Сбербанка бывшего СССР почти 108 млрд грн 2808 / 3282
  6. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 2704 / 3130
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2536 / 50130
  8. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 2515 / 21599
  9. Романтическая связь на британской атомной подлодке завершилась отставкой капитана 2487 / 2906
  10. NASA: Один из крупнейших айсбергов в истории начал распадаться на части 2228 / 2519
  1. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 26 / 3130
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 21 / 21599
  3. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 16 / 8551
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 14 / 77075
  5. Представьте, что в Украине начали бы взрываться боеголовки, — Леонид Кравчук 11 / 3576
  6. Коммуналка в следующем году вырастет на 20%, - Кабмин 10 / 811
  7. Война в Украине помогает олигархическим структурам, — Лайош Бокрош 9 / 1975
  8. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 9 / 4271
  9. Украина должна вкладчикам Сбербанка бывшего СССР почти 108 млрд грн 8 / 3282
  10. "Хаббл" запечатлел столкновение двух галактик – катастрофу космического масштаба 8 / 7259
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.