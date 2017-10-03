Из США высылают 15 кубинских дипломатов

Кубинскому персоналу предоставлено семь дней для того, чтобы покинуть Соединенные Штаты

США высылают 15 кубинских дипломатов из-за того, что правительство Кубы не смогло защитить американских дипломатов в Гаване от загадочных акустических атак. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на ВВС.

Кубинскому персоналу предоставлено семь дней для того, чтобы покинуть США.

Источник Associated Press в Белом доме сообщил, что Вашингтон направит Гаване ноту с пожеланием сократить количество представителей кубинского посольства в США на 60%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американское торговое эмбарго против Кубы продлено еще на год

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон дал указание большей части сотрудников американского посольства на Кубе и членам их семей покинуть остров из-за таинственных акустических атак, в результате которых некоторые из них стали испытывать серьезные проблемы со здоровьем.

Посольство в Гаване лишится примерно 60% своего штата и прекратит выдавать визы в США на неопределенный срок.

В начале сентября США заявили, что 19 сотрудников правительства пострадали после возможной акустической атаки, нацеленной на посольство США на Кубе.

СМИ сообщали, что проблемы со слухом у дипломатов могли быть связаны с устройствами, испускающими неслышимые звуковые волны, которые могут вызвать глухоту. Куба отрицает эту информацию и заявляет о собственном расследовании этих утверждений.