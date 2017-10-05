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Бельгия подала на Ryanair в суд из-за отмененных рейсов
Фото: TUT.by

Бельгия подала на Ryanair в суд из-за отмененных рейсов

Авиаеревозчик отказывается информировать бельгийских клиентов на французском или голландском языках

05.10.17 25
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Бельгия подала в суд на ирландского авиаперевозчика Ryanair из-за отмены более 2 тысяч рейсов. Об этом заявил бельгийский министр по делам потребителей Крис Петерс, передает Европейская правда со ссылкой на Le Soir.

По словам Петерса, компания Ryanair отказывается информировать бельгийских клиентов на французском или голландском языках и демонстрирует недостаток профессионализма.

Министр также осудил несправедливую коммерческую практику авиакомпании и призвал к ее немедленному прекращению.

4 октября ситуацию с Ryanair обсуждали в Европарламенте. Депутаты выразили обеспокоенность трудностями, с которыми сталкиваются пассажиры после отмены тысяч рейсов крупнейшего лоукостера.

Напомним, Европейская комиссия проверит, нарушает ли бюджетная авиакомпания Ryanair права пассажиров, отменяя сотни рейсов.

В целом уже были отменены рейсы для 400 тысяч пассажиров. Сумма убытков Ryanair может составить до 25 млн евро.

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