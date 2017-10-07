Легковое авто въехало в толпу в центре Лондона

Был ли это теракт – пока неизвестно

Несколько пешеходов получили травмы после наезда легкового автомобиля на толпу людей возле Музея естественной истории в Лондоне.

Об этом пишет Европейская правда.

Издание, ссылаясь на заявление полиции, пишет, что в результате инцидента был задержан один человек.

Одновременно сообщается, что полученные травмы были незначительными.

В полиции также не комментируют, был ли этот наезд попыткой террористического акта, отмечая, что мотивы и обстоятельства инцидента должна выяснить расследование.

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Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь Даунинг-стрит, заявив, что премьер-министр "постоянно следит за событиями".

Напомним, на юго-западе Пакистана в местности Гандава в районе Джгал-Магси в провинции Белуджистан не менее 18 человек погибли в результате нападения 5 октября на суфийский храм террориста-смертника.