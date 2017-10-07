Легковое авто въехало в толпу в центре Лондона

Несколько пешеходов получили травмы после наезда легкового автомобиля на толпу людей возле Музея естественной истории в Лондоне.
Об этом пишет Европейская правда.
Издание, ссылаясь на заявление полиции, пишет, что в результате инцидента был задержан один человек.
Одновременно сообщается, что полученные травмы были незначительными.
В полиции также не комментируют, был ли этот наезд попыткой террористического акта, отмечая, что мотивы и обстоятельства инцидента должна выяснить расследование.
Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь Даунинг-стрит, заявив, что премьер-министр "постоянно следит за событиями".
Напомним, на юго-западе Пакистана в местности Гандава в районе Джгал-Магси в провинции Белуджистан не менее 18 человек погибли в результате нападения 5 октября на суфийский храм террориста-смертника.