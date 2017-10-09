Суд обязал испанскую полицию взять под охрану парламент Каталонии

Высший суд Каталонии обязал Национальную полицию Испании совместно с местной полицией Mossos обеспечить охрану здания парламента. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на El Pais.

Ранее охрану здания парламента Каталонии обеспечивала исключительно местная полиция Mossos.

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Судебное решение было принято председателем Высшего суда Каталонии Хесусом Мария Баррьентосом из-за необходимости "усилить безопасность здания и обеспечить его полное и нормальное функционирование в связи с возможностью, что парламент Каталонии, несмотря на приостановку Конституционным судом, осуществит обозначенное в законе 19/2017 от 6 сентября (провозглашение независимости, - ред.)".

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.