Последняя игра Стивена Пэддока. Как один убийца заставил весь мир вздрогнуть

Возможно, такова и была цель 64-летнего Стивена Пэддока — натворить напоследок такой беды, чтобы весь мир вздрогнул и задался вопросом: почему? Но его собственный ответ, который он уже не сможет дать, совсем необязательно совпал бы с реальной причиной, вынудившей никогда не демонстрировавшего преступных наклонностей гражданина тщательно подготовить и осуществить массовый расстрел ни в чём не повинных людей.

Хронометраж преступления расписан буквально по минутам. В номер 134 на 32-м этаже гостиничного комплекса "Мандалай-бэй" в Лас-Вегасе Стивен Пэддок заселился 25 сентября. В двухкомнатный номер подняли десять тяжёлых чемоданов. Обслуга, естественно, не могла знать, что в них содержатся 23 единицы огнестрельного оружия и огромное количество боеприпасов.

Вечером 1 октября на открытой концертной площадке перед гостиницей, где остановился Пэддок, выступали музыканты — участники фестиваля музыки кантри Route 91. Перед тем как открыть стрельбу, Пэддок разбил стёкла в двух окнах. Из одного он попытался выстрелом поджечь ёмкости с авиационным топливом расположенного неподалёку аэропорта Лас-Вегаса, затем переместился на позицию непосредственно над толпой. Всего на концерт собралось около 22 тыс. зрителей, по прямой от стрелка их отделяло 400 м.

Интенсивная стрельба очередями началась в 22:05, когда Джейсон Олдин запел песню When She Says Baby, и уже спустя 10 минут прекратилась. Это, кстати, помимо мотивов преступника, ещё одна загадка. Оружия и амуниции у Пэддока хватило бы на долгий бой, но его не последовало. Уже в 22:17 первые полицейские появились на 32-м этаже. Как потом выяснилось, преступник поставил на тележке гостиничного сервиса у двери номера видеокамеры, позволявшие ему наблюдать за гостиничным коридором.

Реакция полиция оказалась удивительно быстрой, учитывая огромные размеры гостиничного комплекса. Следствие объясняет это тем, что группа полицейских работала в здании по другому делу, когда услышала выстрелы. Кроме того, очень важную роль сыграли действия сотрудника службы безопасности отеля Хесуса Кампоса. На этаже сработала сигнализация о незакрытых дверях в одном из номеров, и Кампос отправился проверить, в чём дело. После того как он постучал в номер Пэддока, тот выпустил по двери около 200 пуль. Раненный в ногу охранник смог сообщить полицейским точное местоположение стрелка, что ускорило операцию по его нейтрализации.

Если первоначально руководство следствия утверждало, что Хесус Кампос обнаружил Пэддока после начала стрельбы, то затем последовало уточнение: охранник получил ранение за шесть минут до начала массового убийства.

Поскольку полиции было неизвестно, сколько стрелков находится в номере, штурм тщательно готовился, но когда час спустя после окончания стрельбы специальная команда ворвалась к Пэддоку, тот уже был мёртв. Возможно, он пустил себе пулю в лоб сразу после побоища. Десяти минут ему хватило, чтобы убить 58 человек и ранить в десять раз больше людей. Никаких записей, объясняющих поступок, он не оставил.

Игрок-миллионер

Первое, что подозревают в таких случаях, это связь с экстремистскими группировками. "Исламское государство" даже выступило с заявлением: дескать, Пэддок их человек. Довольно быстро выяснилось, что ничего подобного. Больше того, у него никогда не было никаких проблем с законом. Бывший почтовый работник и аудитор разбогател на сделках с недвижимостью и с начала 2000-х проводил всё время в игре в покер, предпочитая не живых партнёров, а видеоавтомат.

Об уровне дохода Стивена Пэддока говорят, например, следующие цифры. В 2012 году он выручил на продаже одного из зданий больше $8 млн. Кроме того, в ряде штатов сдавал жильё в аренду. В 2015 году в налоговой декларации Пэддок указал доход в $5 млн от выигрыша в покер — он был неплохим игроком. Проиграть за раз сотню тысяч долларов для него не было проблемой. Соседи в городке Мескито в 150 км от Лас-Вегаса видели его очень редко. Почти всё время миллионер проводил, разъезжая по дорогим гостиницам при казино и играя по многу часов в сутки. Причём номера и обслуживание ему предоставлялись бесплатно: такой игрок гарантированно приносит доход заведению. Как постоянному клиенту, в казино ему предоставили кредит в $100 тыс., но он его никогда не выбирал. Так что о финансовых проблемах, которые бы довели Стивена Пэддока до срыва, говорить не приходится.

Судя по характеристикам знавших его людей, вряд ли Пэддока можно назвать приятным человеком, но и совсем уж асоциальным типом он не был. Щедро помогал младшему брату и матери. Два его брака были недолговременными и бездетными, но со своей подругой, гражданкой Австралии филиппинского происхождения 62-летней Мэрилу Дэнли, он проводил немало времени, сопровождая её, например, в караоке, где та любила попеть старые песни. На момент преступления Дэнли была у родственников на Филиппинах, и Пэддок выслал ей туда $100 тыс.

Но для Мэрилу не была секретом его страсть к дорогим проституткам, обходившимся в несколько тысяч долларов за сеанс, а обслуга в казино рассказывает, что во время игры Стивен Пэддок вёл себя как пуп земли, явно получая удовольствие от своего статуса дорогого клиента, которому все должны угождать. О его высокомерии и нелюдимости говорят и соседи, и съёмщики жилья. Впрочем, есть и те, кому он показался душкой. Однако в последний год с Пэддоком явно что-то произошло.

Что-то случилось

Полиция и ФБР, ведущие расследование, пока не нашли, что же дало сбой в жизни Стивена Пэддока. Но с октября прошлого года он стал резко наращивать свой арсенал: из 47 стволов, найденных у него, минимум 33 были куплены в течение последнего времени. Продавцы оружия не видели причин, по которым должны были отказать благопристойному во всех смыслах клиенту.

Следствие не раскрывает всех подробностей, которые сообщила вернувшаяся в США Мэрилу Дэнли, но будто бы она обратила внимание, что её бойфренд заметно потерял в весе и перестал следить за внешним видом, хотя и раньше не уделял большого внимания одежде и причёске. Обслуга казино говорит: Пэддок играл, сильно выпив, что в мире игроков в покер просто недопустимо. Стал раздражителен и нередко срывал дурное расположение духа на подруге. В июне ему был выписан диазепам — успокаивающее лекарство. Якобы Мэрилу заставала его катающимся по кровати, он, держась за голову, причитал: "Боже мой!"

Летом же, очевидно, его и посетила идея громкого преступления. В августе на имя Стивена Пэддока был снят номер в гостинице "Блэкстоун" в Чикаго с окнами на парк Гранта, где проходил музыкальный фестиваль "Лоллапалуза". А за неделю до стрельбы он снял несколько комнат в другом отеле в Лас-Вегасе, с видом на концертную площадку фестиваля "Жизнь прекрасна". Никто в снятых апартаментах не появился ни в августе, ни в сентябре.

Похоже, интерес к жизни бездельничающий миллионер стал терять ещё раньше. Он когда-то получил лицензию пилота и даже приобрёл два небольших самолёта, но с 2010 года не поднимался в воздух и даже не пытался продлить просроченный медицинский сертификат.

Дурная кровь

Конечно, нельзя не обратить внимания на то, что отцом стрелка из Лас-Вегаса является Бенджамин Пэддок, фигурировавший когда-то в фэбээровском списке самых разыскиваемых преступников США. Папаша выписывал фальшивые чеки, угонял машины и грабил банки. В детстве детям, а их у него было четверо, доставалось от отца много оплеух. В полицейских документах он характеризуется как психопат, склонный к самоубийству. Но последний раз Стивен видел отца, когда ему было семь лет, после этого папашу посадили в тюрьму, из которой он сбежал и десяток лет скрывался, пока не был посажен окончательно. В 1998 году Бенджамин скончался. Мать, сколько могла, скрывала от детей, что с их отцом.

Так что о прямом плохом влиянии корней говорить не приходится. Но проститутки, пишет американская пресса, якобы рассказывают, что Пэддок любил им похвастаться, что родился "плохим мальчишкой". Тем не менее это не помешало ему прожить долгую жизнь приличным человеком, став плохим буквально перед самым её концом.

Пока все гадают, на чём сломался Стивен Пэддок, специалисты по массовым убийствам припоминают случай, произошедший в далёком августе 1966 года. Тогда в Остине, штат Техас, Чарльз Уайтман, бывший морпех, учившийся в Техасском университете, убил жену и мать, забрался на университетскую башню и оттуда устроил массовый расстрел. Он убил 16 человек, прежде чем его застрелила полиция. Никаких причин своего поступка Уайтман нигде не назвал. Вскрытие обнаружило у него в мозгу большую опухоль.

Человек — существо крайне сложное, и порой невозможно понять, что толкает его на страшные вещи. Однако иногда это бывает простая поломка организма. И дай бог, чтобы в этот момент не сошлись дурная наследственность, любовь к оружию и безграничная возможность его приобрести и им воспользоваться.