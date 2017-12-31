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Главная » Мир » Власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram на фоне массовых протестов

Власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram на фоне массовых протестов

Власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram на фоне массовых протестов
Протесты в Иране / Фото: thedailybeast.com

Это сделано с целью "поддержки мира и безопасности граждан"

31.12.17 119
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Иранское государственное телевидение проинформировало, что власти заблокировали социальную сеть Instagram и приложение для обмена сообщениями Telegram. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Иранское телевидение сообщило об этом решении 31 декабря со ссылкой на анонимный источник, который пояснил, что блокировку сетей осуществили с целью "поддержки мира и безопасности граждан".

По словам источника, по решению Высшего совета национальной безопасности, деятельность Telegram и Instagram временно ограничена.

Генеральный директор Telegram ранее заявил, что приложение было заблокировано у большинства иранских пользователей. Facebook, которому принадлежит Instagram, пока не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Напомним, в Иране продолжаются антиправительственные демонстрации, вызванные недовольством экономическим положением и коррупцией.

Протесты являются наиболее серьезными с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, вспыхнувшие после противоречивого переизбрания тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

Во время беспорядков 30 декабря погибли два человека.

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