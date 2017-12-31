У перебежчика из КНДР обнаружили иммунитет к сибирской язве

Возможно, Северная Корея имеет в своем распоряжении возбудитель сибирской язвы и может использовать его как биологическое оружие

Власти Южной Кореи подтвердили, что в крови перебежчика из КНДР обнаружены антитела к возбудителю сибирской язвы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на южнокорейские СМИ.

"Антитела к сибирской язве обнаружены в крови северокорейского солдата, который перебежал в этом году", – приводят СМИ слова неназванного чиновника, который не стал уточнять, о каком именно из перебежчиков идет речь.

По его словам, военнослужащему, вероятно, была сделана специальная вакцина, в результате чего он выработал иммунитет к этому заболеванию.

СМИ отмечают, что обнаружение подобных антител в крови северокорейца может свидетельствовать о том, что КНДР имеет в своем распоряжении возбудитель сибирской язвы и может использовать его как биологическое оружие.

Обнаружение в крови перебежчика из КНДР антител к сибирской язве вызвало серьезную обеспокоенность в Сеуле, где еще не выпустили вакцину против этого заболевания.

"Ожидается, что вакцина будет разработана лишь к концу 2019 года", – сказал представитель южнокорейского министерства обороны.

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Напомним, в декабре японская газета "Асахи симбун" сообщала, что в США считают, что Северная Корея проводит испытания биологического оружия, чтобы начинять боеголовки своих ракет опасными бациллами.

В Пхеньяне подобные заявления опровергли и предупредили, что "отомстят" Вашингтону за такие обвинения.

Побеги северокорейских солдат в Южную Корею нередкое явление, последний подобный случай произошел в середине декабря.