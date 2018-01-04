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Главная » Мир » В Исландии запретили платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам

В Исландии запретили платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам

В Исландии запретили платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам
Фото: vb.is

За нарушение закона предусмотрены штрафы в размере примерно $500 в день

04.01.18 70
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Работодатели в Исландии отныне должны доказать, что они платят мужчинам и женщинам на одинаковых должностях одинаковые зарплаты. Если они этого не сделают, рискуют получить штраф. Об этом сообщает ТСН.uа.

Закон, который вступил в силу 1 января 2018 года, обязывает компании получить от правительства специальные сертификаты, которые подтверждают, что они платят женщинам и мужчинам одинаковые зарплаты. Закон касается всех компаний, которые имеют менее 25 штатных работников. Фирмы с более чем 250 работниками должны пройти сертификацию до конца текущего года, тогда как меньшие компании будут получать сертификаты в ближайшие несколько лет в соответствии с их размера.

За нарушение закона предусмотрены штрафы в сумме примерно 500 долларов США в день.

Работодатели до сих пор имеют возможность поощрять своих работников на основе их опыта, эффективности и других аспектов. Однако компании должны показать, что различия в заработной плате не связаны с гендерными признаками.

В течение последних девяти лет Исландия является ведущей страной, в которой успешно борются против гендерного неравенства. Однако, несмотря на это, исландские женщины в 2014 году все еще получали 78,5% заработной платы мужчин. Правительство обязалось преодолеть разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами до 2022 года.

Напомним, правительство Украины отменило приказ о запрете на 458 профессий для женщин. Среди запрещенных для женщин отраслей были горная отрасль, металлургия, химическое производство. Ограничения для женщин были установлены в военной службе, правоохранительной деятельности, в отраслях пищевого производства, транспорта, связи и сельского хозяйства.

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