Спустя два года Путин заявил о готовности вернуть Украине похищенную в Крыму военную технику

Россия готова вернуть Украине ее военную технику, которая на момент оккупации находилась в Крыму. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководством российских печатных СМИ и информагентств, передает ТАСС.

"Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", - заявил он, добавил, что эта техника "находится вся в плачевном состоянии".

По его словам, "речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов".

Путин также заявил, что в Крыму остались украинские боеприпасы и предложил поприсутствовать при их утилизации украинским военным.

"Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", - отметил президент РФ.

Напомним, что после аннексии Крыма Россией на территории полуострова осталось значительное количество украинской военной техники, в том числе и корабли Черноморского флота. Россия вернула только часть из них.