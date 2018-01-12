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Главная » Мир » Во Франции продается замок, под стенами которого погиб Ричард Львиное Сердце

Во Франции продается замок, под стенами которого погиб Ричард Львиное Сердце

Во Франции продается замок, под стенами которого погиб Ричард Львиное Сердце
Фото: Mapio.net

Цена – один миллион евро

12.01.18 454
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Во Франции на популярной платформе Le Bon Coin выставили на продажу средневековый замок, во время осады которого погиб средневековый английский король Ричард Львиное Сердце. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на The Local.

Необычный лот был выставлен 30 декабря.

Замок Chateau de Châls-Chabrol расположен в юго-центральной части Франции. Он продается за 996 400 евро.

Замок имеет 15 комнат, подземелья и темное прошлое.

Мэр города Шалю Ален Брезауди заявил, что хочет тесно сотрудничать с новыми владельцами, чтобы сделать замок коммерческим, экономическим и туристическим проектом.

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