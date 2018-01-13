В Калифорнии стартовала ракета-носитель Delta IV с засекреченным спутником связи NROL-47 Национального разведывательного управления США. Трансляция запуска велась на сайте компании United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета, передает Дождь.



Ракета-носитель стартовала вечером 12 января (в 00:11 13 января по киевскому времени) с военной базы в Ванденберге. При этом запуск ракеты дважды откладывался - сначала по погодным, затем по техническим причинам.

Заказчиком запуска спутника является Национальное разведывательное управление США, деятельность которой засекречена.

"Миссия NROL-47 стала первым запуском ULA в 2018 году и 27-ым запуском для Национального разведывательного управления", - следует из сообщения компании.

Ракета-носитель Delta IV имеет три двигателя и способна доставлять на орбиту груз массой примерно до 29 тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В SpaceX ответили на слухи о потере секретного спутника США

Как пишет РБК со ссылкой на портал Nasa Spaceflight, большая часть деталей миссии NROL-47 остается засекреченной. Тем не менее, установить часть информации о спутнике возможно исходя из параметров его орбиты. Запуск ракеты производился с военной базы в Вандерберге, которая используется для вывода в космос аппаратов с высоким углом наклона орбиты и ретроградным (направленным против вращения Земли) направлением движения вокруг планеты. Подобные орбиты обычно используются спутниками оптического наблюдения. Еще одним возможный вариант предполагает, что NROL-47 является спутником радиолокационной разведки типа Topaz.

Напомним, SpaceX запустила в космос таинственный аппарат с секретной миссией.