Приднестровье просится в ПАСЕ

Непризнанное Приднестровье хочет получить статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Совета Европы для представления своей позиции по мирному урегулированию в регионе. Об этом сообщает портал Newsmaker.

Эта тема обсуждалась в Париже на заседании подкомитета ПАСЕ по конфликтам, в котором приняли участие спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба и представитель Тирасполя в переговорном процессе Виталий Игнатьев.

На заседании в Париже Щерба назвал Приднестровье "новым государством Европы" и предостерег от попыток "насильно воссоздать фантом бывшей МССР". Тирасполь, по его словам, "долгие годы пытался сохранить возможности для построения общегосударственных отношений с Кишиневом", но "Молдова систематически разрушала необходимые для этого политико-правовые механизмы".

Представители Тирасполя высказались за то, чтобы приглашение представителей Приднестровья на мероприятия на площадке ПАСЕ стало регулярной практикой. Щерба даже высказался за наделение делегации Приднестровья статусом наблюдателя в структуре, чтобы "непосредственно доносить позицию ПМР по всему спектру вопросов, затрагивающих интересы Приднестровья".

Это был первый раз за последние 15 лет, когда вопрос приднестровского урегулирования обсуждался на площадке ПАСЕ, и впервые к дискуссии приглашены представители Тирасполя.