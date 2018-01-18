В Казахстане сгорел автобус: погибли 52 человека

В Актюбинской области Казахстана во время движения загорелся автобус с пассажирами, в результате чего погибли 52 человека. Об этом сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, передает Tengrinews.kz.

"18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Ikarus. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя", - заявил он.

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Пяти пассажирам удалось спастись, им оказывается медицинская помощь. Остальные 52 человека погибли на месте.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, все погибшие были гражданами Узбекистана.