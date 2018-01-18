В ООН процветает сексуальное насилие, - СМИ

В представительствах Организации Объединенных Наций по всему миру процветает сексуальное домогательство и насилие, но их случаи чаще все умалчиваются.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

Согласно расследованию издания, десятки нынешних и бывших сотрудников ООН заявили, что в организации существует политика молчания в отношении секс-скандалов, а также практика жалоб на сотрудников-жертв сексуального домогательства.

Так, 15 опрошенных сотрудников ООН заявили, что они на протяжении последних пяти лет сталкивались со случаями сексуального домогательства – от словесных оскорблений до изнасилования. Семь женщин уведомили руководство о случившемся, некоторые из них были вынуждены уйти из организации. При этом предполагаемые насильники, включая высокопоставленного представителя ООН, остаются на своих должностях.

"Если вы расскажете об этом [сексуальных домогательствах], ваша карьера, пожалуй, завершится, особенно если вы консультант", - сказала одна из консультанток, которая утверждает, что ее руководитель преследовал ее во время работы во Всемирной продовольственной программе ООН.

Вторая собеседница издания рассказала, что ее изнасиловал более высокопоставленный сотрудник ООН. Однако служебное расследование не выявило достаточных доказательств.

В ООН признали, что сокрытие случаев сексуального домогательства вызывает беспокойство, отметив, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш "уделяет приоритетное внимание борьбе с сексуальными домогательствами и поддерживает политику нулевой терпимости".

Напомним, Брижит Бардо считает лицемерием обвинения в сексуальных домогательствах в Голливуде.