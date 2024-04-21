Невидимая пытка: мужчины с эректильной дисфункцией чаще страдают от депрессии, - ученые

Мужчины в сексуальном здоровье которых происходит сбой встают перед фактом изоляции этих проблем от общества. Но ученые предупреждают, что это лишь порождает новые проблемы.

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В исследовании, опубликованном в American Journal of Men's Health, ученые изучили сложную взаимосвязь между эректильной дисфункцией (ЭД) и психологическим благополучием среди мужчин. Они обнаружили, что мужчины, страдающие от ЭД, значительно чаще испытывают высокий уровень тревоги и депрессии, причем некоторые факторы усугубляют эти состояния, пишет PysPost.

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Инициаторами исследования стали Нгуен Куанг и группа специалистов из Центра андрологии при больнице университета Вьет Дук. Эректильная дисфункция — распространенная проблема, влияющая на способность мужчин поддерживать эрекцию для удовлетворительного полового акта, и она часто усиливается с возрастом и может быть обусловлена как физическими, так и психологическими факторами. К ним могут относиться хронические заболевания, такие как диабет и сердечно-сосудистые проблемы, или проблемы с психическим здоровьем, вызванные давлением со стороны общества, особенно в условиях, когда обсуждение вопросов сексуального здоровья является табу во многих культурах.

В исследовании приняли участие 390 мужчин в возрасте около 38 лет, которые заполнили комплексный опросник из 51 вопроса, касающийся здоровья, образа жизни и эмоционального благополучия. В качестве основных показателей использовались Международный индекс эректильной функции и шкалы тревожности и депрессии. Результаты показали, что у 18% мужчин наблюдалась значительная тревога или депрессия, что сильно коррелировало с ухудшением сексуальной функции и удовлетворенности.

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Куанг и его коллеги определили, что мужчины, не являющиеся офисными работниками, испытывающие сильный стресс, а также те, кто имел негативный сексуальный опыт, сообщали о худших показателях психического здоровья. Это исследование подчеркивает критическое взаимодействие между психическим и сексуальным здоровьем, особенно в культурах с жесткими нормами, касающимися мужественности и сексуальной активности, на что не стоит закрывать глаза, так как это лишь усугубит проблемы. Несмотря на то, что полученные результаты являются обширными, авторы отметили ограничения, связанные с кросс-секционным дизайном исследования и однородной выборкой, что говорит о необходимости проведения более широких исследований для обобщения этих результатов на различные группы населения. Но даже не смотря на это, они призывают мужчин не скрывать свои проблемы и искать помощи специалистов в их решении, даже если обществом принято не обращать на них внимание.

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