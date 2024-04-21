Невидимі тортури: чоловіки з еректильною дисфункцією частіше страждають від депресії, — учені

Чоловіки, у сексуальному здоров'ї яких відбувається збій, постають перед фактом ізоляції цих проблем від суспільства. Але вчені попереджають, що це лише породжує нові проблеми.

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У дослідженні, опублікованому в American Journal of Men's Health, учені вивчили складний взаємозв'язок між еректильною дисфункцією (ЕД) і психологічним благополуччям серед чоловіків. Вони виявили, що чоловіки, які страждають від ЕД, значно частіше відчувають високий рівень тривоги й депресії, до того ж деякі чинники посилюють ці стани, пише PysPost.

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Ініціаторами дослідження стали Нгуєн Куанг і група фахівців із Центру андрології при лікарні університету В'єт Дук. Еректильна дисфункція — поширена проблема, що впливає на здатність чоловіків підтримувати ерекцію для задовільного статевого акту, і вона часто посилюється з віком і може бути зумовлена як фізичними, так і психологічними чинниками. До них можуть належати хронічні захворювання, такі як діабет і серцево-судинні проблеми, або проблеми з психічним здоров'ям, спричинені тиском з боку суспільства, особливо в умовах, коли обговорення питань сексуального здоров'я є табу в багатьох культурах.

У дослідженні взяли участь 390 чоловіків у віці близько 38 років, які заповнили комплексний опитувальник із 51 запитання, що стосуються здоров'я, способу життя й емоційного благополуччя. Як основні показники використовували Міжнародний індекс еректильної функції та шкали тривожності й депресії. Результати показали, що у 18% чоловіків спостерігалася значна тривога або депресія, що сильно корелювало з погіршенням сексуальної функції та задоволеності.

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Куанг і його колеги визначили, що чоловіки, які не є офісними працівниками, відчувають сильний стрес, а також ті, хто мав негативний сексуальний досвід, повідомляли про гірші показники психічного здоров'я. Це дослідження підкреслює критичну взаємодію між психічним і сексуальним здоров'ям, особливо в культурах із жорсткими нормами щодо мужності й сексуальної активності, на що не варто заплющувати очі, адже це лише посилить проблеми. Попри те, що отримані результати великі, автори вернули увагу на обмеження, пов'язані з кроссекційним дизайном дослідження й однорідною вибіркою, що свідчить про необхідність проведення ширших досліджень для узагальнення цих результатів на різні групи населення. Але навіть попри це вони закликають чоловіків не приховувати свої проблеми та шукати допомогу фахівців у їх розв'язанні, навіть якщо суспільством заведено не звертати на них увагу.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.