Канье Уэст шокировал публику своей сексуальной фантазией (видео)

Уэст не впервые упоминает имя этой женщины в своих интервью. Еще в 2013 году он говорил, что его невеста Ким Кардашьян круче, чем жена президента.

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46-летний американский рэпер Канье Уэст, который совсем недавно подрался с близнецами, оскандалился новым откровением. В беседе с ведущими подкаста The Download он рассказал, с какой знаменитостью он и его жена Бьянка Ценсори устроили бы секс втроем.

Когда ведущий Джастин Лабой спросил его, с какой знаменитой женщиной он хотел бы заняться сексом втроем, музыкант задумался, а потом неожиданно ответил: "Мишель Обама! Ты должен тр**нуть жену президента!"

Канье Уэст заявил, что он должен "тр**нуть жену президента"

Мишель Обама, жена Барака Обамы, была первой леди Соединенных Штатов в 2009-2017 годах.

Канье уже не в первый раз упоминает эту женщину. Еще в 2013 году Уэст он вызвал бурю негодования, заявив, что Ким Кардашьян, которая тогда была невестой рэпера, более влиятельна чем миссис Обама.

"Ким Кардашьян ни в коем случае не должна быть на обложке Vogue. Она сейчас самая интригующая женщина. Ей каждый день звонит Барбара Уолтерс. И вместе мы оказываем наибольшее влияние в сфере одежды. Никто не смотрит на то, во что одет Барак Обама. Мишель Обама не может сделать в Инстаграме фотографию в бикини, подобную той, которую на днях выложила в Инстаграм моя девушка", – разглагольствовал тогда артист.

Сейчас, как уже упоминалось выше, у Канье серьезная ссора с братьями-близнецами Марком и Джонни Хьюстонами, владеющими такими популярными точками Лос-Анджелеса, как No Vacancy, Good Times at Davey Wayne's, Black Rabbit Rose и Break Room 86.

Оказалось, что у них был конфликт с Канье из-за его жены Бьянки Цензори. 46-летний рэпер в среду находился в отеле Chateau Mormont в Лос-Анджелесе, где он вступил в ссору с мужчиной, который, как утверждает его подруга Бьянка Цензори, напал на нее.

Источники утверждают, что мужчина столкнулся с Цензори в вестибюле отеля Chateau Mormont. Они разошлись и мужчина направился на улицу, чтобы посидеть с друзьями.

Вскоре после этого Уэст подошел к столу и ударил мужчину по лицу кулаком. Отель он покинул еще до прибытия полиции.

Полицейские приехали в ресторан, где Канье отметился новой дракой

Источники в правоохранительных органах не смогли найти никаких доказательств того, что один из братьев каким-либо образом напал на Цензори. Скорей всего, он просто налетел на нее в переполненном холле отеля.

Ранее Фокус писал, что еще одна родственница Бьянки Цензори рассказала, что семья думает о Канье Уэсте.