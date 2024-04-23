Каньє Вест шокував публіку своєю сексуальною фантазією (відео)

Вест не вперше згадує ім'я цієї жінки у своїх інтерв'ю. Ще 2013 року він говорив, що його наречена Кім Кардаш'ян крутіша, ніж дружина президента.

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46-річний американський репер Каньє Вест, який зовсім недавно побився з близнюками, оскандалився новим одкровенням. У бесіді з ведучими подкасту The Download він розповів, з якою знаменитістю він і його дружина Б'янка Ценсорі влаштували б секс утрьох.

Коли ведучий Джастін Лабой запитав його, з якою знаменитою жінкою він хотів би зайнятися сексом утрьох, музикант задумався, а потім несподівано відповів: "Мішель Обама! Ти повинен тр**нути дружину президента!"

Каньє Вест заявив, що він має "тр**нути дружину президента"

Мішель Обама, дружина Барака Обами, була першою леді Сполучених Штатів у 2009-2017 роках.

Каньє вже не вперше згадує цю жінку. Ще 2013 року Вест викликав бурю обурення, заявивши, що Кім Кардаш'ян, яка тоді була нареченою репера, впливовіша за місіс Обаму.

"Кім Кардаш'ян у жодному разі не повинна бути на обкладинці Vogue. Вона зараз найбільш інтригуюча жінка. Їй щодня телефонує Барбара Волтерс. І разом ми маємо найбільший вплив у сфері одягу. Ніхто не дивиться на те, у що одягнений Барак Обама. Мішель Обама не може зробити в Інстаграмі фотографію в бікіні, подібну до тієї, яку днями виклала в Інстаграм моя дівчина", — просторікував тоді артист.

Зараз, як уже згадувалося вище, у Каньє серйозна сварка з братами-близнюками Марком і Джонні Г'юстонами, які володіють такими популярними точками Лос-Анджелеса, як No Vacancy, Good Times at Davey Wayne's, Black Rabbit Rose і Break Room 86.

Виявилося, що у них був конфлікт із Каньє через його дружину Б'янку Цензорі. 46-річний репер у середу перебував у готелі Chateau Mormont у Лос-Анджелесі, де він вступив у сварку з чоловіком, який, як стверджує його подруга Б'янка Цензорі, напав на неї.

Джерела стверджують, що чоловік зіткнувся з Цензорі у вестибюлі готелю Chateau Mormont. Вони розійшлися і чоловік попрямував на вулицю, щоб посидіти з друзями.

Незабаром після цього Вест підійшов до столу і вдарив чоловіка по обличчю кулаком. Готель він покинув ще до прибуття поліції.

Поліцейські приїхали в ресторан, де Каньє відзначився новою бійкою

Джерела в правоохоронних органах не змогли знайти жодних доказів того, що один із братів якимось чином напав на Цензорі. Швидше за все, він просто налетів на неї в переповненому холі готелю.

Раніше Фокус писав, що ще одна родичка Б'янки Цензорі розповіла, що сім'я думає про Каньє Веста.