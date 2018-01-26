США расширили санкционый список в отношении РФ

США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство финансов США.
В список попало 21 физическое лицо.
По компаниям минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 12 организаций.
Среди физических лиц, попавших под ограничения минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.
Помимо этого, в список включен глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.
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Из энергокомпаний в список попали непосредственно ЗАО "ВО Технопромэкспорт", а также "Силовые машины".