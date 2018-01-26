США расширили санкционый список в отношении РФ

В список попали 21 физлицо и 12 компаний

США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство финансов США.

В список попало 21 физическое лицо.

По компаниям минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 12 организаций.

Среди физических лиц, попавших под ограничения минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.

Помимо этого, в список включен глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

Из энергокомпаний в список попали непосредственно ЗАО "ВО Технопромэкспорт", а также "Силовые машины".