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Верю не верю. Картa религиозности мира
В основе карты религиозности мира от британского издания Telegraph — данные трёх опросов, проведённых WIN/Gallup International в 2008-м, 2009-м и 2015 году. Каждый из респондентов отвечал "да" или "нет" на вопрос, считает ли он себя религиозным человеком
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