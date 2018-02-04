На выборах президента на Кипре побеждаает действующий глава государства

Оба кандидата выступали за переговоры о воссоединении разделенного средиземноморского острова

Во втором туре президентских выборов на Кипре 4 февраля 2018 года побеждает действующий глава государства Никос Анастасиадес. Согласно официальным данным, 71-летний консерватор получил 55,99% голосов, передает DW.

При этом за его оппонента, поддерживаемого левыми 50-летнего бывшего министра здравоохранения Ставроса Маласа проголосовали 44% избирателей.

По данным государственного телевидения Кипра, Малас уже признал свое поражение и поздравил в телефонном разговоре Анастасиадеса с победой на выборах.

Оба кандидата выступали за переговоры о воссоединении разделенного средиземноморского острова. Голосование состоялось лишь в его греческой части – Республике Кипр.

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Напомним, третий по величине остров Средиземного моря был разделен на две части в 1974 году в результате путча, поддержанного тогдашней греческой хунтой, и последующей интервенции турецкой армии. В 2004 году Республика Кипр стала членом Евросоюза.