Инвестиции в вино. Топ-5 самых дорогих винных лотов

В 2017 году аукционный дом Christie’s провёл 16 винных аукционов. Глядя на внушительные суммы, уплаченные коллекционерами за раритетные бутылки, Фокус отобрал пятёрку самых дорогих винных лотов прошлого года

Domaine de la Romanée-Conti’s Romanée-Conti 1988

Цена всего лота: $272 тыс.

Цена за бутылку: $22,6 тыс.

Самым дорогим лотом Великобритании стал ящик из 12 бутылок вина Domaine de la Romanée-Conti’s Romanée-Conti 1988, проданный в сентябре на аукционе "Самые лучшие и самые редкие вина" за $272 тыс. Это французское красное сухое вино. В Украине цены на спиртное данного производителя стартуют от 258 тыс. грн за бутылку. Эти вина настолько хороши, что устоять перед ними сложно. Так, к примеру, на днях страсть к DRC’s толкнула сотрудника американского инвестиционного банка Goldman Sachs на преступление: он украл у своего босса 7 бутылок Domaine de la Romanee-Conti, стоимость каждой составляла около $20 тыс.

Château Cheval-Blanc 1947

Цена всего лота: $230 тыс.

Цена за бутылку: $19,7 тыс.

На том же аукционе в Лондоне, но уже в декабре 12 бутылок Château Cheval-Blanc 1947 были проданы за $230 тыс. Это французское вино известно своим нетипично мягким и тонким вкусом, с почти сладкими нотами шоколада, малины, вишни и сливок.

DRC’s Montrachet 1990

Цена всего лота: $104 тыс.

Цена за бутылку: $8,7 тыс.

Самым дорогим вином аукциона Christie’s в Нью-Йорке стало DRC’s Montrachet 1990, 12 бутылок которого ушли за $104 тыс. Domaine de la Romanée-Conti, которое также известно по аббревиатуре DRC, — это винодельческое хозяйство в Бургундии, названное в честь известного виноградника Romanée-Conti.

DRC’s Romanée-Conti 1990

Цена всего лота: $98 тыс.

Цена за бутылку: $32,6 тыс.

На нью-йоркском аукционе также были проданы три бутылки DRC’s Romanée-Conti 1990. Цена лота в ходе торгов достигла $98 тыс. Продукцию Romanée-Conti не зря называют "роллс-ройсом в мире вин". Romanée-Conti производит порядка 5,5 тыс. бутылок вина в год, причём каждый экземпляр имеет индивидуальный номер, который указывается на этикетке рядом с факсимиле подписей владельцев.

Petrus 1947

Цена всего лота: $49 тыс.

Цена за бутылку: $4 тыс.

12 бутылок Petrus 1947 были проданы на аукционе в США за $49 тыс. Petrus — это единственное из знаменитых бордоских вин, которое не имеет в названии слова "шато", поскольку на территории хозяйства никакого загородного дома или усадьбы (собственно, шато) никогда не было. К слову, именно это вино пил знаменитый сыщик Эркюль Пуаро в фильме "Смерть на Ниле".