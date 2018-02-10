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Инвестиции в вино. Топ-5 самых дорогих винных лотов
Фото: investobox.ru

Инвестиции в вино. Топ-5 самых дорогих винных лотов

В 2017 году аукционный дом Christie’s провёл 16 винных аукционов. Глядя на внушительные суммы, уплаченные коллекционерами за раритетные бутылки, Фокус отобрал пятёрку самых дорогих винных лотов прошлого года

10.02.18 14
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Domaine de la Romanée-Conti’s Romanée-Conti 1988

Цена всего лота: $272 тыс.
Цена за бутылку: $22,6 тыс.

Самым дорогим лотом Великобритании стал ящик из 12 бутылок вина Domaine de la Romanée-Conti’s Romanée-Conti 1988, проданный в сентябре на аукционе "Самые лучшие и самые редкие вина" за $272 тыс. Это французское красное сухое вино. В Украине цены на спиртное данного производителя стартуют от 258 тыс. грн за бутылку. Эти вина настолько хороши, что устоять перед ними сложно. Так, к примеру, на днях страсть к DRC’s толкнула сотрудника американского инвестиционного банка Goldman Sachs на преступление: он украл у своего босса 7 бутылок Domaine de la Romanee-Conti, стоимость каждой составляла около $20 тыс.

Château Cheval-Blanc 1947

Цена всего лота: $230 тыс.
Цена за бутылку: $19,7 тыс.

На том же аукционе в Лондоне, но уже в декабре 12 бутылок Château Cheval-Blanc 1947 были проданы за $230 тыс. Это французское вино известно своим нетипично мягким и тонким вкусом, с почти сладкими нотами шоколада, малины, вишни и сливок.

DRC’s Montrachet 1990

Цена всего лота: $104 тыс.
Цена за бутылку: $8,7 тыс.

Самым дорогим вином аукциона Christie’s в Нью-Йорке стало DRC’s Montrachet 1990, 12 бутылок которого ушли за $104 тыс. Domaine de la Romanée-Conti, которое также известно по аббревиатуре DRC, — это винодельческое хозяйство в Бургундии, названное в честь известного виноградника Romanée-Conti.

DRC’s Romanée-Conti 1990

Цена всего лота: $98 тыс.
Цена за бутылку: $32,6 тыс.

На нью-йоркском аукционе также были проданы три бутылки DRC’s Romanée-Conti 1990. Цена лота в ходе торгов достигла $98 тыс. Продукцию Romanée-Conti не зря называют "роллс-ройсом в мире вин". Romanée-Conti производит порядка 5,5 тыс. бутылок вина в год, причём каждый экземпляр имеет индивидуальный номер, который указывается на этикетке рядом с факсимиле подписей владельцев.

Petrus 1947

Цена всего лота: $49 тыс.
Цена за бутылку: $4 тыс.

12 бутылок Petrus 1947 были проданы на аукционе в США за $49 тыс. Petrus — это единственное из знаменитых бордоских вин, которое не имеет в названии слова "шато", поскольку на территории хозяйства никакого загородного дома или усадьбы (собственно, шато) никогда не было. К слову, именно это вино пил знаменитый сыщик Эркюль Пуаро в фильме "Смерть на Ниле".

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