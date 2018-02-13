Венгрия назвала условия для начала диалога с Украиной

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не откажется от своей политики относительно украинского закона об образовании без юридических гарантий. Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции в Будапеште 12 февраля, говорится на сайте правительства Венгрии, передает РБК-Украина.

Глава МИД Венгрии назвал право вето в НАТО единственным инструментом, с помощью которого Венгрия может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами.

"Хотя они и пытались оказывать давление на Венгрию, чтобы мы не воспользоваться своим правом вето, страна выдержала давление, потому что это обязанность венгерской внешней политики, направленной на защиту венгров, где бы они ни жили", – сообщил Сийярто.

Он отметил, в международной политике все имеет отношение ко всему.

"Все имеет отношение ко всему в международной политике, и по этой причине Венгрия не согласится с утверждением, что проблема меньшинств не должна быть связана с правом вето в международной организации", – продолжил он.

Сийярто подчеркнул, что каждая страна, которая работает с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы.

"В рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским союзом, то она должна оправдать их ожидания", – отметил он.

Напомним, 9 февраля Венгрия применила право вето и заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. 12 февраля, глава МИД Венгрии, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что Венгрия и дальше будет ветировать участие Украины в этом мероприятии, и поэтому генеральный секретарь организации уже сообщил участникам о невозможность проведеиия такой встречи.