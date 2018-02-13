Сербия предложила создать зону свободной торговли на Балканах

Создание общего рынка между странами Западных Балкан позволит привлечь не менее $8-9 млрд инвестиций в год

Президент Сербии Александар Вучич предложил создать зону свободной торговли на Балканах. Об этом говорится в статье "Западные Балканы должны сломать торговые барьеры", которую он написал для сайта Politico, передает Европейская правда.

"Теперь, когда большинство западнобалканских стран едины в нашем стремлении стать частью Европейского Союза - и ЕС опубликовал новую стратегию для всего региона, - у нас есть уникальная возможность, согласно которой необходимо действовать", - заявил он, однако добавил, что "членство в ЕС не может быть самоцелью".

Вучич считает, что лидеры балканских стран должны создать условия, которые позволят обеспечить рост и процветание этого региона.

"Свободный поток товаров, услуг, людей и капитала сделает наш регион более привлекательным для инвестиций. Индивидуально мы мелкие игроки, но в совокупности мы – рынок стоимостью 20 млрд. За последние 10 лет товарооборот между Западными Балканами и ЕС вырос более чем вдвое, достигнув в 2016 году 44 млрд евро, при этом экспорт в ЕС увеличился с 7 млрд до 18 млрд евро", - сказал президент Сербии.

Вучич заявил, что создание общего рынка между странами Западных Балкан удвоит текущий уровень прямых иностранных инвестиций и позволит привлечь не менее 8-9 млрд долларов инвестиций в год.

"Также это позволит создать тысячи новых рабочих мест и сделать наши экономики более конкурентоспособными. Это может удержать лучшие умы от отъезда", - добавил он.

Напомним, Еврокомиссия приняла стратегию убедительной перспективы расширения ЕС и усиления взаимодействия с Западными Балканами.

В стратегии говорится, что к 2025 году в ЕС может быть больше 27 государств, но динамика движения государств Западных Балкан на их пути в ЕС будет зависеть от их собственных заслуг, их скорости и от конкретных достигнутых ими результатов.