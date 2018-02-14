В Сейме Латвии отказались рассматривать инициативу об образовании на русском языке

С 1 сентября 2019 года в стране начнется постепенный перевод школ на обучение только на латышском языке

Парламентская комиссия Сейма Латвии по мандатах, этике и заявлениям решила отклонить петицию о сохранении в Латвии двуязычного образования, под которой подписались 10 тысяч человек. Об этом сообщает Delfi.

Также представители комиссии отказались передать инициативу на рассмотрение других комиссий, сославшись на то, что "другая комиссия уже рассматривает вопрос о языке обучения".

Речь идет о комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, которая в этот же день одобрила постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке, начиная с 1 сентября 2019 года.

Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

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Подготовленный министерством образования и науки Латвии проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.