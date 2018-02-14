Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Сейме Латвии отказались рассматривать инициативу об образовании на русском языке

В Сейме Латвии отказались рассматривать инициативу об образовании на русском языке

В Сейме Латвии отказались рассматривать инициативу об образовании на русском языке
Фото: transparency.org.ru

С 1 сентября 2019 года в стране начнется постепенный перевод школ на обучение только на латышском языке

14.02.18 223
410

Парламентская комиссия Сейма Латвии по мандатах, этике и заявлениям решила отклонить петицию о сохранении в Латвии двуязычного образования, под которой подписались 10 тысяч человек. Об этом сообщает Delfi.

Также представители комиссии отказались передать инициативу на рассмотрение других комиссий, сославшись на то, что "другая комиссия уже рассматривает вопрос о языке обучения".

Речь идет о комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, которая в этот же день одобрила постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке, начиная с 1 сентября 2019 года.

Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Подготовленный министерством образования и науки Латвии проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
США ввели санкции против банка из Латвии за отмывание денег для КНДРКабмин согласился продлить переходной этап имплементации языковой статьи об образованииУчителя в инклюзивных классах будут получать на 20% больше, - Кабмин

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 9674
  2. Звуки Феодосии. Город, который дан 3218
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 16809
  4. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 5965
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 3485
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5700
  7. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 2870
  8. "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 3895
  9. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1668
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 5633
  1. Польская правда. Почему поляки решили конфликтовать с Украиной, Израилем и США 4909 / 5861
  2. Умер освобожденный из плена боевиков "ДНР" пастор Александр Хомченко 4241 / 4951
  3. Россиян выгнали с Олимпиады за флаг с Лениным 3275 / 3863
  4. И тишина. Что осталось после Саакашвили 2827 / 3738
  5. В Украине продолжает дешеветь бензин 2575 / 3004
  6. В Украине возможны досрочные выборы 2205 / 2474
  7. Геннадий Труханов. Одесский рассказ о задержанном мэре 1690 / 1780
  8. Попался. За что НАБУ задержало Геннадия Труханова 1595 / 1764
  9. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 1515 / 1930
  10. Станцию метро "Майдан Незалежности" из-за визита Порошенко решили не закрывать 1371 / 1596
  1. Пластической хирургии в Украине формально нет, — Роман Левицкий 22 / 806
  2. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 21 / 1930
  3. Умер освобожденный из плена боевиков "ДНР" пастор Александр Хомченко 13 / 4951
  4. И тишина. Что осталось после Саакашвили 12 / 3738
  5. Польская правда. Почему поляки решили конфликтовать с Украиной, Израилем и США 9 / 5861
  6. Ничего страшного. Как живут родители детей с инвалидностью 6 / 1255
  7. Геннадий Труханов. Одесский рассказ о задержанном мэре 6 / 1780
  8. 990 судей проходят проверку на соответствие занимаемой должности 6 / 728
  9. Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс 6 / 632
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 5 / 5633
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.