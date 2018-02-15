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Главная » Мир » За год в Афганистане погибло 3,5 тыс. мирных жителей

За год в Афганистане погибло 3,5 тыс. мирных жителей

За год в Афганистане погибло 3,5 тыс. мирных жителей
Боевики Талибана / Фото: newsweek.com

Гражданские становятся жертвами как нападений террористов, так и авиаударов правительственных сил

15.02.18 9
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В 2017 году в результате терактов и боевых действий в Афганистане погибли около 3,5 тыс. мирных жителей. Об этом говорится ежегодном докладе Миссии Организации Объединенных Наций в Афганистане, передает DW со ссылкой на Reuters.

По данным аналитиков афганской миссии ООН, еще чуть больше 7 тыс. мирных жителей страны получили различные ранения. Приведенная статистика жертв почти на9% ниже показателей 2016 года.

В 2017 году произошел значительный рост количества жертв среди гражданских вследствие ударов с воздуха со стороны правительственных войск и их американских союзников. В результате таких атак с воздуха в течение года погибли 295 мирных афганцев, еще 336 гражданских получили телесные повреждения.

Количество жертв авиаударов на 7% выше показателя 2016 года и стало самым высоким с 2009 года.

22% жертв среди гражданских погибли в результате нападений смертников и скоординированных атак экстремистов. Всего с 2009 по 2017 годы жертвами длительного вооруженного противостояния между различными группировками экстремистов и правительственными войсками стали около 28,3 тыс. гражданских афганцев. Еще более 52,3 тыс. мирных жителей получили ранения.

Наибольшим группировкой экстремистов, ведущих вооруженную борьбу с афганским правительством и его западными союзниками, является движение "Талибан". Кроме того, в Афганистане ведет активную деятельность террористическая группировка "Исламское государство".

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