Власти Парижа хотят изменить его лицо

Муниципалитет Парижа планирует построить три новых моста через Сену в историческом центре города.

Как сообщает Европульс, один из мостов будет находиться недалеко от парка Тино-Росси, два других – неподалеку от делового квартала Берси.

Все три моста планируют сделать доступными только для пешеходов и велосипедов или сигвеев. По уверениям представителей мэрии, новые мосты изменят и освежат городской пейзаж, потому что помимо дороги на мостах расположатся сады и кафе.

Городские власти планируют вскоре объявить конкурс на архитектурное решение. По их словам, таких сложных мостов с садами и прочей инфраструктурой в мире до сих пор не строилось.

Напомним, в Париже затонула легендарная жилая баржа.