Посольство США в Анкаре теперь стоит на улице, названной в честь операции против курдов

Улицу, на которой расположено посольство США в Анкаре, переименовали в "Оливковую ветвь", по названию военной операции в Турции против курдских повстанцев в сирийском Африне. Об этом сообщает Анадолу.

С соответствующей инициативой ранее выступил глава муниципалитете столицы Мустафа Туна. Инициатива была одобрена муниципальным собранием Анкары.

Улица Невзата Тандогана отныне будет носить название "Оливковая ветвь". Сотрудники муниципалитета Анкары сегодня сменили все таблички с названием улицы.

Напомним, 20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн. Боевые действия ведутся против формирований курдов – "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".

23 января в ООН заявили, что с начала проведения операции "Оливковая ветвь" гибнут мирные жители, а многие из них вынуждены покидать свои дома. Всего в районе Африн вблизи турецко-сирийской границы проживают 324 тыс. человек, включая 126 тыс. вынужденных переселенцев из других районов Сирии. В связи с военными действиями 20 января пришлось приостановить поставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции.