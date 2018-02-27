В Будапеште после поджога офиса закарпатских венгров заявили о росте экстремистских идей в Украине

Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызывают в венгерский МИД в связи со вторым за месяц поджогом организации закарпатских венгров в Ужгороде. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил инцидент с одним из лидеров венгров Закарпатья Ласло Брензовичем.

По словам Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".

"Это видно из законов, принятых Верховной радой Украины, которые серьезно ограничивают права меньшинств. Выглядит так, что они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья", - сказал Сийярто.

Сийярто отметил, если Украина серьезно относится к своим намерениям присоединиться к ЕС и НАТО, она "должна уметь контролировать экстремистов".

Он также заявил, что наблюдательной миссии ОБСЕ следует работать не только на Востоке Украины, но и на Закарпатье.

Напомним, 4 февраля в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде бросили бутылки с зажигательной смесью. По данным СБУ, к попытке поджога причастны двое праворадикалов из ЕС, которые действовали по поручению российских спецслужб.

В ночь на 27 февраля в Ужгороде повторно попытались поджечь офис общества венгерской культуры.