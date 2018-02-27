Назарбаев приказал своим чиновникам прикусить русский язык

На последнем заседании правительства на "великом и могучем" говорил только министр... образования

В Казахстане вступил в силу норма об использовании только государственного языка членами правительства во время рабочих встреч.

Об этом сообщает официальный сайт главы республики, на который ссылаются мировые СМИ.

Так, на заседании Кабмина 27 февраля, которое транслировало государственное телевидение, только один член правительства говорил на русском языке. Речь идет о министре образования Ерлане Сагадьеве. Также исключения распространились на региональных чиновников, которые принимали участие в совещании по видеосвязи.

Напомним, новый алфавит на основе латиницы утвердили в Казахстане.