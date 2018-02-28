Снегопады и морозы в Европе убили 24 человека

В странах ЕС перебои с транспортом и закрыты школы

В результате сильного похолодания и снегопадов, которые принес в Европу циклон из Сибири, погибли 24 человека. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Польша сообщила по крайней мере о девяти смертельных случаях, во Франции погибли четыре человека. Пять человек погибли в Литве, трое в Чехии и два в Румынии, один бездомный замерз на улице в Италии.

Прошлой ночью в некоторых регионах Германии температура упала до 24 градусов ниже нуля, в Эстонии зафиксировали -29 градусов.

На юге Франции, где в это время года обычно уже плюсовые температуры, термометры показывали -6 градусов.

Большую территорию Британии засыпает снегом, власти предупреждают о перебоях в электроснабжении и работе мобильных сетей. В нескольких регионах отменено железнодорожное сообщение.

На севере Италии, в том числе в Риме, закрыли школы и детские сады, на основных автомагистралях есть серьезные осложнения с движением, в Неаполе прекратил работу аэропорт.

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Сильные снегопады наблюдаются в Испании, включая Каталонию, где частично отменено движение транспорта и закрыты школы. Занятия также были приостановлены на Канарских островах.

Циклон принес снег даже на средиземноморские острова Корсика и Капри.