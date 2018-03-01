Россия из-за ЕСПЧ может выйти из Совета Европы, - СМИ

Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если суд не перестанет принимать "антироссийские решения". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных российских ведомствах.

"Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов", - отметили источники.

Они напомнили, что российские парламентарии лишены права голоса в ПАСЕ, поэтому более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия представителей России.

"Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым", - пояснили собеседники агентства.

"Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы", - заключили они.

Напомним, бывший политзаключенный Афанасьев выиграл дело против России в ЕСПЧ.