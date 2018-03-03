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Шестерых подозреваемых в убийстве словацкого журналиста отпустили

Шестерых подозреваемых в убийстве словацкого журналиста отпустили
Ян Кучак / Фото: aktuality.sk

Скорее всего освободят и последнего из оставшихся задержанных

03.03.18 73
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Полиция Словакии освободила шестерых из семи итальянцев, задержанных в рамках расследования убийства журналиста Яна Кучака и его невесты. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на словацкий портал Tvnoviny.

Подозреваемых отпустили вечером 2 марта. Один из задержанных – Себастьян Вадал – был доставлен в больницу. Он жаловался на боль в груди, но врачи не госпитализировали его.

Согласно информации СМИ, полиция, скорее всего, освободит и последнего задержанного.

Полиция подтвердила, что подозреваемых отпустили.

"Следователь в установленный законом срок (48 часов), проверил и установил факты, необходимые для предъявления обвинения. После этого задержанные мужчины были освобождены из-под стражи", – говорится в заявлении.

Полиция не предоставила дополнительных разъяснений, однако можно предположить, что подозреваемым не предъявляли обвинений в убийстве.

Среди задержанных были Антонин Вадал, фигурировавший в расследовании убитого журналиста, его брат Себастьян и двоюродный брат Бруно. Всех задержанных подозревают в связях с итальянским мафиозным кланом Ндрангета.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Кучака рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана Ндрангета.

1 марта стало известно, что полиция Словакии задержала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании. Полиция также задержала его брата Бруно и двоюродного брата Пьетро Катроппа.

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