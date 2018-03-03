Ответственность за теракт в Уагадугу взяла на себя Аль-Каида

Ячейка террористической организации "Аль-Каида" взяла на себя ответственность за нападение на правительственные и дипломатические объекты в Уагадугу - столице Буркина-Фасо.

Об этом сообщают Известия.

Отметим, в пятницу, 2 марта, в Уагадугу боевики одновременно атаковали здания Генштаба вооруженных сил страны, а также посольства и культурного центра Франции.

Напомним, в результате теракта погибли не менее восьми человек. Пресса сообщает о как минимум 30 жертвах и десятках раненых.