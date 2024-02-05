Конкуренты ЧВК "Вагнер". Что делает "Африканский корпус" РФ в Буркина-Фасо

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Золотов, похоже, не получил часть Африки, или Новая ЧВК в Буркина-Фасо

Когда писал текст об усилении Золотова, отмечал, что ключевым признаком перехвата всего "наследства" Пригожина-старшего станут процессы в Африке. Остатки ЧВК "Вагнер", завязанные на сына повара и подчиненные руководителю "Росгвардии" остаются на континенте. Но вот с новыми контрактами, похоже, начинается процесс "раскладывания яиц в разные корзины". Об этом, кстати, тоже писал и предполагал, что "вагнеров" в Африке будут дробить.

В чем суть? В Буркина-Фасо заехала новая российская структура под названием "Африканский корпус". Название вас не должно смущать. Да, Гитлер создавал "Африканский корпус" во время Второй Мировой Войны, параллели очевидны. Но ведь Кремль же "борется с фашизмом". Ради справедливости, стоит отметить, что первые специалисты от "АК" появились в Буркина-Фасо в ноябре. Но это было малое количество и в их задачи, вероятно, входила оценка объема будущих работ. Массовый заезд — 22-23 января 2024 года.

Кстати, именно специалисты "Африканского корпуса" сопровождали делегации инженеров "Росатома" в их визитах в данную страну.

Но шутки в сторону. Именно в Буркина-Фасо "Росатом" намерен построить АЭС. Это важная активность Кремля, поскольку она позволяет:

а) спокойно проводить геологоразведку в процессе выбора площадки. Естественно, параллельно оценивая потенциал месторождений полезных ископаемых, крайне необходимых России;

б) играть на "антиколониализме". Большой инфраструктурный проект резко контрастирует с методами работы Франции и других европейских государств, которые предпочитали добывать ресурсы, не заморачиваясь инвестициями в инфраструктуру. Поэтому, тут речь не о прямой экономической выгоде от АЭС, а о политическом сигнале целому ряду региональных государств;

в) привязать регион к РФ. Ведь на АЭС будет российский персонал (местного просто нет), инфраструктура передачи и распределения энергии тоже будет российская (местной сети, по большому счету, нет);

г) поставить в зависимость европейские добывающие компании. Если АЭС заработает, они будут покупать электроэнергию у русских. Альтернатива — собственные генераторы (как сегодня), что на порядок дороже;

в) сыграть в конкуренцию с Китаем. АЭС ставит крест на большом китайском проекте строительства ЛЭП из ЮАР.

Таким образом, данное государство есть одним из ключевых в политике Кремля на ближайшее время. И "Башня Кремля", получившая "силовую компоненту", резко усиливает свои позиции во внутриполитических раскладках.

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И, пока что Золотов с остатками "Вагнера" остается в стороне. Что логично, учитывая резкое усиление данной фигуры — конкуренты сработали на сдерживание. Кураторство процессом, вероятно у ГУ ГШ. А вот с исполнителями и организационной формой "Африканского корпуса" стоит разобраться. Там торчат уши Кириенко, который не слишком стремится помочь Сечину восстановить свое влияние (напомню, что Сечин был партнером Пригожина-старшего по многим африканским проектам). Возможно, кого-то еще. Ситуация прояснится, думаю, уже в ближайшие месяц-два.

Пока же в Буркина-Фасо доставлены первые 100 человек и легкая техника. Заявлено о намерении охранять "первых лиц государства" и российские активы в данной стране.

Но с охраной "первых лиц" забавно. Напомню, что в 2022 году в стране прошли сразу два военных переворота. В результате последнего "президентом" стал капитан Ибрагим Траоре. Не генерал, а всего лишь командир спецназа "Кобра" местных ВС.

Данная персона, вероятно, выгодна Кремлю, и появление "Африканского корпуса" призвано, в том числе, не допустить новых этапов передела власти.

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