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Главная » Мир » В России назвали Мэй "сказочницей"

В России назвали Мэй "сказочницей"

В России назвали Мэй "сказочницей"
Мария Захарова / Фото: Политикус

Доказательств виновности РФ в отравлении экс-разведчика Скрипаля, мол, нет и не будет

12.03.18 133
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В российском министерстве иностранных дел назвали "цирковым шоу в британском парламенте" заявление премьера Великобритании Терезы Мэй об ответственности РФ за отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела - про (экс-офицера ФСБ Александра) Литвиненко, (олигарха Бориса) Березовского, (бизнесмена Александра) Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - подчеркнула она.

Первый замглавы международного комитета Совет федерации РФ Владимир Джабаров в свою очередь заявил, что Скрипаля могли отравить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы "обвинить и очернить Россию".

По его словам, обвинять Россию, которая сама выдала Скрипаля Великобритании - "полная глупость", и в момент происшествия "виновный уже был назначен".

Джабаров добавил, что провокацию могли провести, чтобы вызвать недовольство российских граждан перед президентскими выборами. Он уверен, что фактов виновности России "нет и не будет".

При этом первый зампред комитета СФ по обороне Евгений Серебренников считает, что заявление Мэй может усилить напряженность в отношениях между странами.

Напомним, бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.   

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорён к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.  

Случай Скрипаля напомнил о резонансном отравлении в 2006 году радиоактивным полонием-210 бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По результатам открытого расследования убийства Литвиненко в Лондоне судья пришел к выводу, что тот был отравлен "по указанию ФСБ".

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом.

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