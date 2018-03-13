В Турции пассажирский автобус въехал в грузовик, 13 человек погибли

В турецкой провинции Чорум пассажирский автобус врезался в грузовик. В результате ДТП на месте погибли 13 человек.
Также несколько человек были ранены, сообщает агенство Associated Press.
Отмечается, что автобус врезался в грузовик, который остановился на обочине.
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В украинском МИД заявили, что среди пострадавших украинцев нет.
Консул повідомляє, що українців не було серед пасажирів автобуса, що 13.03.18 потрапив у ДТП на півночі Туреччини. pic.twitter.com/1691s3mjEQ— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 13 марта 2018 г.
Напомним, в Польше произошло ДТП, в котором погибли двое украинцев. На автодороге в Бирч столкнулись грузовик и микроавтобус, в котором ехали граждане Украины.