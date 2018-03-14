В администрации Трампа будут масштабные кадровые чистки, - СМИ

Волна увольнений может произойти на следующей неделе

Американский президент Дональд Трамп намерен провести масштабные перестановки в своей администрации после ухода Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, свой пост покинет, в частности, помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

На место Макмастера рассматриваются кандидатуры бывшего постпреда США в ООН Джона Болтона, гендиректора корпорации Oracle Сафра Каца, а также директора Агентства национальной безопасности (АНБ) США адмирала Майкла Роджерса.

Кроме того, Трамп намерен уволить министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина.

Волна увольнений может произойти на следующей неделе. По другим данным, кадровые изменения будут продолжаться в течение следующих двух месяцев.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отправить Рекса Тиллерсона в отставку. Трамп заявил, что причиной отставки стали расхождения с ним во мнениях по ряду вопросов, в частности по поводу ядерной сделки с Ираном. Об этом глава Белого дома заявил журналистам незадолго до отъезда на военно-воздушную базу "Эндрюс" во время своей поездки в Калифорнию. Сам Тиллерсон не знает причины своего увольнения.