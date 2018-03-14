Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Германии избрали канцлера

В Германии избрали канцлера

В Германии избрали канцлера
Бундестаг / Фото: flickr.com/photos/barcoder

Ангела Меркель возглавила правительство Германии в четвертый раз

14.03.18 249
000

В Германии в среду, 14 марта, Ангела Меркель переизбрана на должность канцлера на четвертый срок.

Кандидатуру Меркель поддержали 364 депутата бундестага, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что против проголосовали 315 депутатов, 9 - воздержались.

Также Меркель сегодня получит грамоту о назначении на пост канцлера, после чего она даст присягу перед депутатами и членами бундестага.

Кроме того, присягу дадут и новые члены немецкого правительства. Их первое заседание состоится в среду, 14 марта.

На этом завершится самый длинный в истории ФРГ процесс формирования правительства, который длился 171 день. 

В кабинет министров вошли представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Напомним, выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года. Тогда блок ХДС/ХСС получил 33% голосов, СДПГ - 20,5%, Левая партия - 9,2%, "Зеленые" - 8,9%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 12,6%.

Так как ни одна из прошедших в бундестаг партий не набрала правительственного большинства, победители выборов - консерваторы из ХДС/ХСС - вынуждены были начать консультации о формировании коалиции с другими партиями. Первая попытка договориться с либералами из СвДП и "зелеными" завершилась провалом в конце 2017 года.

И только 12 марта 2018 года после напряженных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ было подписано коалиционное соглашение и сформировано новое правительство ФРГ.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Меркель не видит смысла говорить даже о частичной отмене санкций против РФУчастие в Чемпионате мира в РФ не означает поддержку Путина, - тренер сборной ГерманииБлок Меркель и социал-демократы подписали коалиционное соглашение
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 36756
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 8463
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14593
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 13307
  5. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 2545
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16152
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 29681
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 52106
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 10624
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4038
  1. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 9589 / 10892
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 6236 / 36756
  3. Разрывы в зарплатах украинцев растут 3619 / 4139
  4. Сенцов готов писать прошение о помиловании 3525 / 4001
  5. Скрипаль и его дочь обречены на мучения, - разработчик газа 3217 / 4514
  6. В Украине изменились правила установления инвалидности 2840 / 3357
  7. Я достаю из широких штанин. Почему вырос престиж украинского гражданства 2309 / 2494
  8. Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля 2265 / 3465
  9. С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона 2227 / 3332
  10. Россия активизируется на "гибридном фронте" против Украины ближе к осени, - Аваков 2118 / 2341
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 45 / 36756
  2. Отравление по-российски. Почему Великобритания готова ввести санкции против Кремля 14 / 3465
  3. Обнародованы имена главных подозреваемых по делу МН17 14 / 10892
  4. Место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео 11 / 1842
  5. Минздрав отменил медкарты для поступления в школы и детсады 10 / 935
  6. С вещами на выход. Что стоит за увольнением Рекса Тиллерсона 9 / 3332
  7. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 9 / 14075
  8. Я достаю из широких штанин. Почему вырос престиж украинского гражданства 8 / 2494
  9. Россия вновь пустила поезда через Украину 5 / 20897
  10. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 5 / 52106
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.