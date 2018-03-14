В Германии избрали канцлера

Ангела Меркель возглавила правительство Германии в четвертый раз

В Германии в среду, 14 марта, Ангела Меркель переизбрана на должность канцлера на четвертый срок.

Кандидатуру Меркель поддержали 364 депутата бундестага, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что против проголосовали 315 депутатов, 9 - воздержались.

Также Меркель сегодня получит грамоту о назначении на пост канцлера, после чего она даст присягу перед депутатами и членами бундестага.

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Кроме того, присягу дадут и новые члены немецкого правительства. Их первое заседание состоится в среду, 14 марта.

На этом завершится самый длинный в истории ФРГ процесс формирования правительства, который длился 171 день.

В кабинет министров вошли представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Напомним, выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года. Тогда блок ХДС/ХСС получил 33% голосов, СДПГ - 20,5%, Левая партия - 9,2%, "Зеленые" - 8,9%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 12,6%.

Так как ни одна из прошедших в бундестаг партий не набрала правительственного большинства, победители выборов - консерваторы из ХДС/ХСС - вынуждены были начать консультации о формировании коалиции с другими партиями. Первая попытка договориться с либералами из СвДП и "зелеными" завершилась провалом в конце 2017 года.

И только 12 марта 2018 года после напряженных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ было подписано коалиционное соглашение и сформировано новое правительство ФРГ.