Его нашли щенком во Флориде, и уже тогда спасатели знали: вряд ли кто-то захочет его забрать к себе

Пес по кличке Призрак был несчастен: никто не хотел взять к себе глухого питбуля. Но сейчас он служит в полиции.

Его историю рассказывает издание Today, на которое ссылаются мировые СМИ.

Его нашли щенком во Флориде, и уже тогда спасатели знали: вряд ли кто-то захочет его забрать к себе. После нескольких лет ожидания его должны были усыпить. Но тут он попался на глаза доктору Сьюзи Зустяк, которая уже имела дело с подобными собаками.

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