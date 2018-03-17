Пес по кличке Призрак был несчастен: никто не хотел взять к себе глухого питбуля. Но сейчас он служит в полиции.
Его историю рассказывает издание Today, на которое ссылаются мировые СМИ.
Его нашли щенком во Флориде, и уже тогда спасатели знали: вряд ли кто-то захочет его забрать к себе. После нескольких лет ожидания его должны были усыпить. Но тут он попался на глаза доктору Сьюзи Зустяк, которая уже имела дело с подобными собаками.
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Она связалась с тренерами отдела К-9, тренирующими собак на поиск наркотиков.
Кинолог Барбара Давенпорт сразу отметила высокий потенциал Призрака: "Его было невозможно отвлечь от игрушек. И у него не было реакций испуга, которые свойственны глухим собакам".
Сейчас Призрак прошел курс обучения жестовым командам и приступил к службе в полиции.