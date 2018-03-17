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Главная » Мир » Фото Глухой пес Призрак служит в полиции штата Вашингтон

Фото Глухой пес Призрак служит в полиции штата Вашингтон

<span class="label red">Фото</span> Глухой пес Призрак служит в полиции штата Вашингтон
Фото: Today

Его нашли щенком во Флориде, и уже тогда спасатели знали: вряд ли кто-то захочет его забрать к себе

17.03.18 43
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Пес по кличке Призрак был несчастен: никто не хотел взять к себе глухого питбуля. Но сейчас он служит в полиции.

 Его историю рассказывает издание Today, на которое ссылаются мировые СМИ.

Его нашли щенком во Флориде, и уже тогда спасатели знали: вряд ли кто-то захочет его забрать к себе. После нескольких лет ожидания его должны были усыпить. Но тут он попался на глаза доктору Сьюзи Зустяк, которая уже имела дело с подобными собаками.

Она связалась с тренерами отдела К-9, тренирующими собак на поиск наркотиков.

Кинолог Барбара Давенпорт сразу отметила высокий потенциал Призрака: "Его было невозможно отвлечь от игрушек. И у него не было реакций испуга, которые свойственны глухим собакам". 

Сейчас Призрак прошел курс обучения жестовым командам и приступил к службе в полиции.

Напомним, шведские военные купили 59 собак за миллион евро.

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