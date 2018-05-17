Британские следователи допрашивают Скрипаля в больнице, - СМИ

Допрос проходит на темы его регулярных поездок в Лондон и за границу

Следователи Великобритании допрашивают экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в больнице, где он находится после отравления в Солсбери.



Об этом в четверг, 17 мая, сообщает Sky News.



По данным телеканала, сотрудники британских правоохранительных органов хотят больше узнать о жизни Скрипаля в Англии, а также о его работе перед отравлением.

Допрос проходит на темы его регулярных поездок в Лондон и за границу, а также о "ежемесячных встречах" Скрипаля в ресторане в Солсбери с его "предсказуемым бывшим куратором из (британской секретной разведывательной службы) MI6".



Остальные подробности происходящего телеканал не уточняет, отмечая, что Скрипаль до сих пор находится в стационаре.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

12 апреля, в Британии Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы правоохранителей о типе нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.