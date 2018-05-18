Чечня предлагает ради Путина изменить российскую конституцию

Парламент Чеченской Республики предложил Госдуме РФ внести поправки в российскую конституцию, которые позволят одному и тому же человеку три раза подряд баллотироваться на пост президента. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

"На данном этапе развития страны назрела необходимость увеличения продолжительности пребывания в должности главы государства одного лица до трех сроков подряд", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

Необходимость внесения поправок чеченские депутаты аргументировали "достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения", а также важностью "сохранения преемственности власти из-за сложной внешнеполитической обстановки".

При этом в Чечне уверены, что данная поправка "не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самим определить будущее России".

С инициативой разрешить главе государства занимать пост в течение трех сроков подряд чеченские законодатели выступили 9 мая. Идею выдвинул глава республики Рамзан Кадыров, заявивший, что Владимиру Путину "нет альтернативы", передает Чечня сегодня.

"Я всегда говорил — и десять, и 15 лет назад, — что, пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Есть президент Путин, и все! Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю", - заявил он тогда.

22 марта Верховная Рада приняла заявление о непризнание Украиной легитимности выборов президента РФ в оккупированном Крыму и призвала международное сообщество усилить антироссийские санкции.

23 марта Центризбирком России признал Путина победителем президентских выборов. За него проголосовали 56 миллионов россиян.

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония инаугурации Владимира Путина в должности президента РФ на следующий шестилетний срок.