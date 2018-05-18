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Палестина подаст на Израиль в суд
Фото с сайта Радио Свобода
Палестина vs Израиль: цена смелости Трампа

Палестина подаст на Израиль в суд

Иск будет связан с событиями на границе сектора Газа

18.05.18 38
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Палестина приняла решение судиться с Израилем в связи с трагическими событиями на границе сектора Газа во время открытия посольства США в Иерусалиме. Тогда погибли 62 палестинца.

Иск будет подан в Международный суд, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики на подготовительном заседании Совета глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, сообщает Anadolu.

Министр поблагодарил Турцию за организацию экстренного саммита Организации Исламского Сотрудничества в Стамбуле.

"Исламские страны должны продемонстрировать Израилю, что дальнейшие нападки на Палестину недопустимы. То, что сегодня происходит в Палестине, завтра может произойти в любой другой стране мира. СБ ООН не выполняет своих обязательств по этому вопросу. Из-за наличия вето США в СБ ООН даже не выступили с заявлением относительно событий в Палестине. Вся надежда на то, что СБ ООН начнет расследование этих трагических событий и осудит действия Израиля", - сказал министр.

Напомним, палестинская национальная администрация отозвала своего посла из Соединенных Штатов после переноса посольства США в Иерусалим и последовавших вслед за этим массовыми столкновениями палестинских протестующих и израильских военных. 

Американский президент Дональд Трамп объявил, что признает Иерусалим столицей Израиля и перенесет туда посольство своей страны в декабре 2017 года.

Намерение Трампа вызвало протестные акции в ряде мусульманских стран, а также несогласие в ООН и ЕС. Оппоненты обвиняют президента США в том, что признание Иерусалима столицей Израиля усложнит мирный процесс на Ближнем Востоке.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, в то время как палестинцы считают восточную часть города столицей своего будущего государства.

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