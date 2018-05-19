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Видео Опубликовано полное видео свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

<span class="label red">Видео</span> Опубликовано полное видео свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: twitter/Teen Vogue

Вашему вниманию - девять часов захватывающего видео

19.05.18 63
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19 мая в Великобритании состоялось бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. Церемония прошла в Виндзорском замке, который является резиденцией королевы Елизаветы II. 

Мировые СМИ опубликовали полное видео свадьбы. 

О том, как все происходило, смотрите в сюжетах Global News и ABC News.

Напомним, принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре 2017 года - на соревнованиях "Игры непобежденных" (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. 

27 октября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке.

Позже стало известно, что церемония бракосочетания пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 

Пара попросила всех желающих поздравить их со свадьбой пожертвовать деньги на благотворительность, а не дарить им подарки. 

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