19 мая в Великобритании состоялось бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. Церемония прошла в Виндзорском замке, который является резиденцией королевы Елизаветы II.

Мировые СМИ опубликовали полное видео свадьбы.

О том, как все происходило, смотрите в сюжетах Global News и ABC News.

Напомним, принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре 2017 года - на соревнованиях "Игры непобежденных" (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.

27 октября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке.

Позже стало известно, что церемония бракосочетания пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Пара попросила всех желающих поздравить их со свадьбой пожертвовать деньги на благотворительность, а не дарить им подарки.